Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:03, 15 апреля 2019

Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского информационного агентства «Яркуб»

Это агентству «Интерфакс» подтвердили в самом издании. Сайт был заблокирован после того, как опубликовал новость об оскорбительной надписи про президента. Официальным основанием для блокировки стала новость о попытке самоубийства несовершеннолетнего. Редакция удалила эту публикацию еще в четверг. В конце прошлой недели был сначала заблокирован, а позже разблокирован еще один сайт, где появилась новость об оскорбительной надписи – «76.ru». В обеих редакциях говорили, что Роскомнадзор требовал удалить эти публикации.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей. Во время ВОВ положение было ещё более тяжёлым…

5 133 6 10276 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 142 6 13189 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 61 6 6210 14.04
#слушать 49:15 ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально…

5 93 6 10969 12.04
#слушать 01:45:08 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Новости

«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций Это следует из сообщений, которые уже за месяц до Дня победы приходят из регионов…

5 41 6 5169
Новости

FlashNord: Депутата Госдумы Виталия Милонова, по некоторым данным, избили в Санкт-Петербурге Милонов написал заявление после того, как был избит сотрудником штрафстоянки…

5 62 6 8536
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 297 6 40638 13.04
Kобщество, история, мнения
Новости

Владимир Зеленский не явился на дебаты на стадионе «Олимпийский», куда его приглашал Петр Порошенко Действующий президент в одиночестве выступил перед собравшимися и призвал их выбрать во втором туре настоящего лидера страны…

5 66 6 9142
Новости

Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля Президент готов сделать это при условии, что время проведения мероприятия не будет совпадать с официальным временем дискуссии в эфире «Общественного телевидения»...

5 47 6 7045
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 85 6 12838 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Новости

Владимир Зеленский заявил о провокации, которая готовится против него на дебатах В связи с этим кандидат в президенты Украины решил отказаться от полемики со своим соперником Петром Порошенко…

5 120 6 19042
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 340 6 56093 12.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 252 6 41103 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 46 6 7577 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Как появился альянс НАТО Как появился альянс НАТО 70 лет назад, в апреле 1949 года появился этот военный альянс. И, в отличие от всех остальных блоков, которые обычно существуют недолго, он сохранился по сей день…

5 104 6 18308 14.04
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Сравнивать Зеленского с Трампом — безграмотно Не надо надевать на голову Путина очередную корону, которая ему не принадлежит…

5 240 6 41975 13.04
Kполитика, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с Владимиром Зеленским Вместе с президентом на площадку прибыла вся его семья…

5 41 6 26308
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Я думаю, что у России еще очень большое будущее, потому что впереди после стрельбы из лука, собирания валежника — разрешение на лучины, на щипку лучин, на отдирание лыка для плетения лаптей…

5 38 6 113492 10.04
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 5235 14.04
Блоги

Геннадий Гудков политик

Антиконституционный переворот в Подмосковье Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола…

5 110 6 236969 11.04
Kподмосковье, протесты, мусор, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вы делаете гигантский полигон в Шиесе, неважно, что вы будете говорить, что там соблюдены все условия. За этот полигон отвечают монополисты, то есть Чемезов и Ротенберг, которые его делают и ,соответственно, отвечает Кремль. И в этом смысле те митинги, которые в Архангельске — это только цветочки…

5 86 6 67533 13.04
#слушать 49:53 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7755466
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3985204

Сегодня в эфире