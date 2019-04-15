Считанных долей процента не хватило финским националистам для победы на парламентских выборах

Партия «Истинные финны» получает в новом составе законодательного органа 39 кресел, на одно больше, чем 4 года назад. Лидируют социал-демократы, у них будет 40 мандатов. Главным проигравшим стала правящая партия центристов премьера Юхи Сипиля. Она теряет 18 мест в парламенте и занимает четвертое место. Социал-демократы во главе с Антти Ринне выигрывают парламентские выборы впервые за 20 лет. Однако, как отмечают эксперты, для формирования правительства им предстоит договариваться с другими политическими силами в парламенте.