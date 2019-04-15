Причиной отставания показателей по инвестициям кроется в обязательствах России по ограничению нефтедобычи

Так считает министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин сказал журналистам, что план по увеличению в ближайшие пять лет инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. Орешкин настаивает, что по целевым значениям Россия идет с опережением в несырьевой экономике и отстает только в части нефтегазовой отрасли, передает агентство РИА Новости. По данным Росстата, в прошлом году отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило чуть более 20,5%.