Совет Евросоюза должен принять сегодня окончательное решение по новой газовой директиве

Вопрос о документе стоит в проекте повестки заседания, передает агентство «Интерфакс». В случае утверждения директива вступит в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза. За обновленный вариант Европарламент проголосовал еще в начале месяца. Как сообщалось, одним из его последствий станет требование, чтобы компания-оператор «Северного потока – 2» стала независимой от российского «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.