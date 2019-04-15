Вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича скончалась в России

Мирьяне Маркович было 76 лет. В нашей стране она получила убежище, в Сербии ее подозревали в злоупотреблении полномочиями. Как пишет сербская газета «Вечерние новости», Маркович последнюю неделю находилась в тяжелом состоянии в больнице, она перенесла четыре операции. Слободан Милошевич скончался 13 лет назад в следственном изоляторе Гаагского трибунала. Он был осужден за военные преступления и преступления против человечности.