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01:03, 15 апреля 2019

Военный совет Судана отменяет законы, которые ограничивали основные свободы

Речь идет, в том числе, и о снятии цензуры в СМИ, передает телеканал «Аль-Арабия». Решение, по его сведениям, принято после встречи членов совета с представителями суданской оппозиции. С началом волнений в республике в  конце прошлого года власти Судана ужесточили цензуру в прессе. Было запрещено писать о волнениях и демонстрациях, о тяжелом экономическом кризисе. На прошлой неделе военные объявили о свержении президента Омара аль-Башира и переходе власти к Военному совету.



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