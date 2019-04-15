Стартует восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», созданного по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

В России телесериал стал очень популярным, сказала «Эху Москвы» телекинокритик «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Первую серию восьмого сезона покажут на телеканале HBO уже в 21:00 (время США) 14 апреля, в воскресенье. В России дебютная серия должна выйти в 4:00 (время московское). Возможен сдвиг на один час позже. Однако точно известно, что долгожданная серия будет доступна в переводе или с субтитрами утром 15 апреля, в понедельник. Поклонники смогут посмотреть её в социальных сетях или на известных сайтах «кино онлайн». Всего будет шесть серий вместо стандартных десяти. Каждая серия выходит через неделю после предыдущей, в России нужно прибавлять один день.