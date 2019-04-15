Президент Украины П.Порошенко вновь призвал кандидата на пост главы государства В.Зеленского прийти на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты. Он пригласил своего оппонента в эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, который должен состояться в понедельник. Об этом Порошенко сказал в ходе пресс-конференции на национальном спортивном комплексе «Олимпийский», где он также планировал провести дебаты. Однако Зеленский на них не пришел. Украинский лидер выразил сожаление по этому поводу.

Сам Зеленский, который по опросам является лидером предвыборной гонки на Украине, ранее подчеркивал, что планирует провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля.

Напомним, сегодня Петр Порошенко ждал Владимира Зеленского на стадионе Олимпийский в Киеве для проведения дебатов, но Зеленский не пришел.