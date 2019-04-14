Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны и перестановках в спецслужбах

Также освобожден от должности посол Судана в США.

Ранее сегодня суданская оппозиция призвала Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству и пригрозила продолжить акции протеста. В свою очередь, Военный совет заявил, что не будет разгонять протестующих силой.

Сообщается также, что члены бывшей правящей партии Судана не будут работать в новом кабинете министров, а Центральный банк Судана заморозил все счета канцелярии президента и обеих палат парламента, — передает ТАСС.

11 апреля военные в Судане отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Был сформирован Военный совет на два года переходного периода, на ближайшие три месяца в стране введено чрезвычайное положение.