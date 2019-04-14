В штабе В.Зеленского сообщили, что тот ожидает П.Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский»

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что тот ожидает Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский». В команде Зеленского подчеркнули, что сегодня дебаты не должны были проходить и назвали мероприятие на стадионе «агитационным митингом» Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко прождал своего оппонента около часа, а потом ответил на вопросы журналистов. Владимир Зеленский ранее заявил. Что не придет на стадион, так как опасается провокаций.

Штаб Порошенко после этого предложил Владимиру Зеленскому провести 19 апреля дебаты в два раунда: и на стадионе, и на телевидении.