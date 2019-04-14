В Солнечногорске на муниципальных выборах аннулировали итоги голосований на двух избирательных участках

Изъяты два переносных ящика для бюллетеней. Во время выездного голосования были допущены серьезные нарушения, из-за чего невозможно установить достоверное волеизъявление избирателей, — сообщает движение «Голос», защищающее права избирателей.

Выборы и референдумы проходят сегодня в 19 российских регионах. Основные проблемы, о которых рассказывают наблюдатели: незаконная агитация, подкуп избирателей и нарушения при голосовании на дому.