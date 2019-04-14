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23:00, 14 апреля 2019

В Калининграде продолжается голодовка, которую 9 апреля объявили сотрудники гипермаркета «Бауцентр»

Как рассказал «МБХ медиа» один из работников Михаил Сураев, это случилось из-за невыплаты премии, которая составляет больше половины зарплаты. Работники считают, что таким образом на них давит руководство компании за создание профсоюза. Голодовкой уже заинтересовалась полиция, а активисты направили письма в прокуратуру.

Сеть строительных гипермаркетов «Бауцентр» основал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. С 2007 по 2018 год он был главой Калининграда. По сведениям местного штаба Навального, сеть магазинов принадлежит ему и сейчас.



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