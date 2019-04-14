Роскомнадзор разблокировал ярославское интернет-издание «Яркуб» после удаления новости о подростке, который пытался совершить самоубийство. Об этом «Медиазоне» сообщила главный редактор ресурса Марина Седнева. Однако, как отмечает «Медиазона», запись о возможной блокировке на основании решения Генпрокуратуры пока остается в реестре.

Седнева подчеркнула, что новость, из-за которой 11 апреля заблокировали сайт, была написана по пресс-релизу СК. В редакции «Яркуба» считают, что истинной причиной блокировки мог стать отказ удалить сообщение о бранных словах в адрес президента, которые кто-то написал на колоннах здания местного управления МВД. В надзорном ведомстве это отрицают.