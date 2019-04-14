Социал-демократы вернули себе большинство в финском парламенте по результатам досрочного голосования

Явка на досрочном голосовании составили тридцать шесть процентов. На втором месте оказались либерал-консерваторы, затем следует партия националистов «Истинные финны», затем — центристы, зеленые, демократические социалисты, «Шведская народная партия», христианские демократы, и национал-консерваторы. Центристы потеряли больше всего мест, а ведь по результатом предыдущих выборов — они были фаворитами. Незадолго до выборов центристское правительство ушло в отставку, так как не смогло выполнить обещанные реформы. По результатам досрочного голосования получается, что социал-демократы сформируют правительство вместе с либерал-консерваторами, а кто станет третьей политической силой в правительстве — это пока под вопросом. В Государственные совет могут пройти либо националисты, либо центристы, либо «зеленые». К слову, последние набирают больше всего голосов в столице страны — Хельсинки. Лидер националистов, партии «Истинные финны», Юсси Халла-ахо доволен своим результатом. Политик сказал: «Результат соответствовал ожиданиям партии. Мы готовы взаимодействовать с кем угодно, но не какой угодно ценой». Уже известна явка почти по всем избирательным округам — она колеблется от шестидесяти до семидесяти процентов. Это примерно соответствует результатам предыдущих выборов. Пока еще подсчитаны не все голоса досрочного голосования. Картина меняется прямо на глазах у избирателей в прямом эфире, но примерные очертания результатов выборов уже понятны.

Официально результаты выборов Финляндии объявят 17 апреля.