В Финляндии прошли сегодня выборы в парламент

По предварительным данным, лидирует Социал-демократическая партия, получившая почти 19% голосов избирателей.

На втором месте Коалиционная партия, на третьем — партия Центра премьер-министра Юхи Сипиля.

Эксперты отмечают, что недовольство социальной политикой властей спровоцировало, с одной стороны, рекордный интерес избирателей к голосованию, с другой — рост поддержки правопопулистских партий. Самая популярная из них, «Истинные финны», по данным опросов, может занять на выборах второе место. Однако пока она на четвертом месте с 15% голосов.