В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного рабочего стажа

Как сообщил депутат Дмитрий Ионин, перерасчет касается, в первую очередь, жителей регионов, где много вредных производств. Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств. Ионин добавил, что за перерасчетом могут обратиться лица, служившие в армии, жены военных, люди, необоснованно арестованные, а также те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.

Он подчеркнул, что многие категории населения даже не знают о том, что им полагаются доплаты, — сообщает интернет-издание Ura.ru.