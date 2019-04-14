Рейтер: Протестующие в Судане призвали Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству

Протестующие в Судане призвали Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству, — сообщает агентство Рейтер. С таким заявлением выступила Суданская ассоциация профессионалов — основное оппозиционное объединение страны. В заявлении отмечается, что оппозиционеры продолжат сидячие забастовки и «все формы мирного давления» для достижения своих целей.

Напомним, 11 апреля военные в Судане отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного ростом цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который продлится два года. На ближайшие три в стране вводится чрезвычайное положение.