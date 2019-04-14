В России умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович, ей был 71 год

По одним данным, вдова Милошевича скончалась в больнице в Сочи, по другим — в одной из московских клиник.

Мира Маркович переехала в Россию в 2003 году, получив статус беженца. Власти Сербии объявляли Маркович в международный розыск, однако Россия отказалась выдавать вдову Милошевича.

Мира Маркович активно участвовала в политике Сербии. Она возглавляла партию «Югославские левые», а также считалась одним из главных советников Милошевича на протяжении всей его карьеры.