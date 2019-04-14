Владелец дома, который силовики на днях штурмовали в Тюмени, распространял в Интернете радикальные материалы

Об этом рассказывают родственники Тимура Медова. Некоторое время назад близкие Тимура заподозрили, что он публикует в Сети экстремистские материалы. В результате за Тимуром стал наблюдать его родственник Магомет Медов. В день штурма дома и убийства предполагаемых боевиков оба мужчины перестали отвечать на телефонные звонки и пропали, — сообщили RT представители ингушской общины Тюменской области.