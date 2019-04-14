Акция «Бессмертный полк» в этом году готовится под серьезным контролем местных администраций

Такой вывод можно сделать, судя по новостям на официальных сайтах областных и городских администраций. Например, на сайте мэрии Краснокаменска сообщают об уже подписанном постановлении о проведении общегородской акции, а в Тамбовской области отчитались о расширении географии предстоящего шествия.

В некоторых администрациях централизованно принимают заказы на изготовление транспарантов – по единому образцу. В бюджетные организации рассылают указания с маршрутами и сценариями. Кураторами акций выступают мэрии или их комитеты по культуре, спорту или социальной политике.