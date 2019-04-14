Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.

Как сообщают профсоюзы, педагоги смогли получить выплаты в случае, телесных повреждений, дискриминации из-за расы, возраста, пола, сексуальной ориентации и религии, а также в случаях незаконного увольнения, — передает Би-би-си.

В одном случае 57-летней учительнице было выплачено 12,5 тысяч долларов после нападок со стороны агрессивного ученика. 60 тысяч долларов получил 54-летний учитель с инвалидностью, которого увили, когда он попросил предоставить ему каталку, интерактивную доску, беспроводную клавиатуру и табуретки.