Северная Корея хочет купить у России новые гражданские самолеты, — об этом этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который находится с российской делегацией в Пхеньяне.

Сейчас северокорейские авиалинии выполняют рейсы между Пхеньяном и Владивостоком. Авиапарк национальной авиакомпании КНДР Air Koryo традиционно формируется из российских самолетов. Для пассажирских перевозок внутри страны используются Ил-18 и Ту-154, а международные рейсы выполняются на Ту-204.