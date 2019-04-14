Штаб Порошенко предложил Зеленскому провести 19 апреля дебаты как на стадионе, так и на телевидении

Штаб Петра Порошенко предложил его сопернику на президентских выборах Владимиру Зеленскому провести 19 апреля дебаты как на стадионе, так и на телевидении. Ранее штаб заявлял, что время дебатов на стадионе совпадает со временем дебатов на ТВ и поэтому, как законопослушный человек, глава государства пойдет на ТВ.

Сейчас ведется обсуждение дебатов в два раунда в один день. Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Напомним, сегодня Петр Порошенко ждал Владимира Зеленского на стадионе Олимпийский в Киеве для проведения дебатов, но Зеленский не пришел.