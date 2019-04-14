Адвокат Ассанжа, сообщила о готовности ее подзащитного сотрудничать со шведскими следователями

Об этом сообщает Sky News.

В Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против двух женщин, однако дело против него закрыли из-за сроков давности и международного давления. Основатель WikiLeaks категорически отвергает обвинения. В то же время, как отметила адвокат, Ассанж и раньше сотрудничал со следствием, а из Швеции бежал, скрываясь не от местного, а от американского правосудия.