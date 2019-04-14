Краснодар потерял очки в матче 23 тура чемпионата России по футболу против Динамо

В эти минуты встречу с Анжи проводит лидер первенства – Зенит.

День начался с игры в заснеженных Химках, где Динамо продолжает принимать своих соперников вплоть до открытия нового стадиона в Петровском Парке. Последние 15 минут матча были значительно интереснее большей его части. На 77 минуте Марков замкнул подачу от углового флажка и поставил одного из лидеров в катастрофическое положение. Тем менее, команда Мурада Мусаева не поддалась панике и сумела отыграться в своем фирменном стиле. Пятью точными передачами подряд на удар вывели Перейру, голкипер Шунин спас команду, но попавший в штангу мяч добил в сетку Вандерсон 1:1. Без потерь Краснодар не обошелся. Зенит забил аутсайдеру Анжи уже на второй минуте и сделал это снова Сердар Азмун. Это был его девятый гол в чемпионате. Он же семь минут спустя сбросил мяч на ногу Ивановичу и счет стал 2-0. после этого Зенит не особенно напрягаясь контролировать игру. Сейчас идет второй тайм. Счет пока не изменился 2-0

Матч дня начнется через несколько минут в Ростове. Местный клуб, который возглавляет Валерий Карпин против его бывшей команды – московского Спартака.