ФСИН России представила специальные автомобили для перевозки людей, передвигающихся на инвалидной коляске, а также женщин с детьми.

Создание новых автозаков может быть связано с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором говорится о том, что условия перевозки людей в российских тюремных автомобилях «равносильно пыткам», сообщила «Эху» журналист МБХ-Медиа Зоя Светова.

В автозаках для «колясочников» есть специальные подъёмники для инвалидных кресел. Для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные детские автокресла. Замглавы ФСИН Василий Максименко заявил, что новые машины уже закупаются.