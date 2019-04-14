Суд Нальчика поместил под стражу на два месяца ингушских активистов Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова

Накануне против них, а также против еще одного активиста Бараха Чемурзиева были возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в применении насилия к представителю правоохранительных органов, а Муссу Мальсагова также в призывах к массовым беспорядкам.

Барахоева, Мальсагова и Чемурзиева задержали накануне, сразу же после того, как закончился срок их административного ареста за организацию акции протеста против передачи ингушских земель Чечне, сообщает ОВД-Инфо.