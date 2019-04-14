В Нижегородской области набирает обороты скандал вокруг удаления с избирательного участка координатора «Голоса»

Ирину Мальцеву вывели из помещения после того, как она обратила внимание комиссии на ряд подозрительных фактов. Например, на участке 88 человек подали заявки о голосовании на дому. Все запросы были поданы сегодня. Желающие голосовать – 1931-1935 годов рождения, и якобы подавали заявки сами. Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Максим Красиков мешал работе Мальцевой, а затем вызвал полицию. Сейчас наблюдатель дает объяснения, — сообщается на сайте движения «Голос».