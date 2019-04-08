Светова: Создание специальных автозаков для перевозки осужденных инвалидов может быть связано с недавним решением ЕСПЧ

Создание специальных автозаков для перевозки осужденных инвалидов может быть связано с недавним решением ЕСПЧ – журналист Светова

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) представила специальные автомобили для перевозки людей, передвигающихся на инвалидной коляске, а также женщин с детьми. Создание новых автозаков может быть связано с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором говорится о том, что условия перевозки людей в российских тюремных автомобилях «равносильно пыткам». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист МБХ-Медиа Зоя Светова.

«Производство этих инвалидных автозаков, связано, видимо, с тем, что недавно ЕСПЧ принял решение о нарушении прав заключенных в России, поскольку людей перевозили в автозаках, которые оказались совершенно не приспособлены, где заключенные сидели друг у друга на голове. Я думаю, что российская пенитенциарная система (ФСИН) решила показать, что мы можем делать другие автозаки. Можно только приветствовать, если они действительно будут удобны», — сказала она.

В автозаках для «колясочников» есть специальные подъемники для инвалидных кресел. Для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные детские автокресла. Заместитель главы ФСИН Василий Максименко заявил, что новые машины уже закупаются.

«Если будут такие автозаки производить и использовать, то это лучше, чем те самые, которые автозаки существуют сейчас, которые совершенно не приспособлены для нахождения там инвалидов», — отметила З.Светова.