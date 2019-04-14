Отец Джулиана Ассанжа призвал депортировать сына на родину в Австралию

На этой неделе основателя WikiLeaks арестовали после семи лет его пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Отец Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям со страниц газеты Herald Sun. Он призвал добиться экстрадиции сына в Австралию: 74-летний мужчина уверен, что из ситуации можно найти выход, который был удовлетворял все стороны. Шиптон также добавил, что вариант экстрадиции обсуждается в том числе высокопоставленными чиновниками австралийского МИДа.

Кроме того, отец основателя WikiLeaks рассказал о том, что его повергла в шок видеозапись задержания сына. На этих кадрах полицейские выносят сильно постаревшего Ассанжа из дверей посольства Эквадора. Шиптон отметил, что в свои годы он выглядит лучше, чем его собственный сын в 47 лет.

Несмотря на заявления отца Ассанжа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявил, что власти страны не намерены предпринимать особых мер в связи с ситуацией. Речь будет идти лишь об обычной консульской поддержке.

Между тем, сам основатель WikiLeaks намерен всеми способами избежать экстрадиции в США, где, по утверждению Ассанжа, ему может грозить смертная казнь. Его адвокат Дженнифер Робинсон в эфире телеканала Sky News заявила, что интернет-журналист даже готов сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют старое дело об изнасиловании. Между тем, представители США заверяют, что Ассанжу вменяется лишь разглашение секретной информации, грозящее пятью годами тюрьмы.

На этой неделе Эквадор отказал Ассанжу в международном убежище, объяснив это многократным нарушением международных норм со стороны основателя WikiLeaks.