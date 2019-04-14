В Туве задержан один из девятерых человек, сбежавших из изолятора временного содержания

Полиция продолжает поиски еще восьмерых беглецов.

Обнаруженный полицейскими мужчина, бежавший из изолятора временного содержания – житель Бай-Тагинского района Тувы, подозреваемый в разбое. Об этом сообщили в республиканском МВД. Вместе с еще восемью заключенными изолятора в селе Кызыл-Мажалык он совершил побег, ранив дежурного сотрудника полиции. По версии следствия, как передает источник агентства ТАСС, его душили, а затем нанесли ему два непроникающих ножевых ранения в грудь. Полицейский был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По словам же источника собеседника агентства РИА Новости, инцидент произошел, когда заключенных изолятора временного содержания вывели в каптерку за вещами. Из девятерых беглецов четверо уже были осуждены за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. Они дожидались этапирования в колонию. Еще пятеро числятся подозреваемыми в убийстве, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью. Тувинское МВД возбудило уголовное дело по факту погбега и объявило план «Сирена» на всей территории республики. К поиску беглецов подключили полицейских из Красноярского края и Хакасии.

Тем временем Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.