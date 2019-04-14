Петр Порошенко вновь призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты

Он пригласил своего оппонента в эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, который должен состояться в понедельник. Об этом Порошенко сказал в ходе пресс-конференции на национальном спортивном комплексе «Олимпийский», где он также планировал провести дебаты. Однако Зеленский на них не пришел. Украинский лидер выразил сожаление по этому поводу.

Сам Зеленский, который по опросам является лидером предвыборной гонки на Украине, ранее подчеркивал, что планирует провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля.

Зеленский ранее заявил, что на стадионе против него готовится провокация.

Отказ Владимира Зеленского от участия в дебатах вряд ли скажется на итогах второго тура президентских выборов на Украине, — считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Карасев считает, что отказ Зеленского от дебатов в том формате, который предусмотрен ЦВК, был вполне ожидаем