«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций

Это следует из сообщений, которые уже за месяц до Дня победы приходят из регионов.

Сама акция, возникшая в свое время как неформальное движение памяти погибших, теперь, во многом, состоится по сценарию, разработанному во властных кабинетах. Положение устава, которое гласит, что «Бессмертный полк» — негосударственная гражданская инициатива, выхолащивается на уровне властных структур. Такой вывод можно сделать, анализируя новости на официальных сайтах областных и городских администраций. Они пестрят инструкциями о том, как следует демонстрировать память о воинах Великой отечественной. Уже проведены многочисленные совещания, опубликованы распоряжения, обозначены сроки, в которые должны быть поданы заявки от участников, перечислены официальные символы, лозунги и даже песни, которые могут звучать во время шествия. Например, на сайте мэрии Краснокаменска сообщают об уже подписанном постановлении о проведении общегородской акции. В ряде регионов прямо в администрациях централизованно принимают заказы на изготовление штендеров и транспарантов, с указанием конкретных размеров, с точностью до миллиметра – все должно быть сделано по единому образцу. Идет сбор заявлений и подтверждений участия.

В Тамбовской области отчитались о расширении географии предстоящего шествия. В некоторые бюджетные организации сейчас разосланы указания с маршрутами и сценариями, где расписан каждый час торжеств. Шествие должно стать именно торжеством – проговаривается все, вплоть до настроения и эмоций, с которыми нужно идти по улицам своего города. Так, в администрации Курской области особо рекомендуют: «Шествие – не траурная церемония, а праздничный парад победителей!». Кураторами акций выступают мэрии или их комитеты по культуре, спорту или социальной политике. О согласовании шествий, которое по закону требовалось раньше, когда «Бессмертный полк» только создавался снизу, теперь речи не идет – все уже, очевидно, разрешено администрации по умолчанию. Зримое свидетельство этого – требование закона, по которому для того, чтобы выйти на шествие, нужно не ранее, чем за две недели уведомить власти. Правда, за исключением случаев, когда все организовано самой властью. Кстати, возглавить организованные таким образом шествия «Бессмертного полка, судя по официальным региональным ресурсам, могут руководители регионов. Например, в Башкирии колонну возглавят глава республики, мэр Уфы и военный комиссар.

В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось. Если в 2015-м в московском шествии приняли участие полмиллиона жителей столицы, то в прошлом году московский главк полиции рапортовал более чем о миллионе человек, присоединившихся к акции.

Между тем, сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков утверждает, что жесткой, лобовой попытки регулировать акцию, как это было несколько лет назад, сейчас нет.