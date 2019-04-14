Новый запрет введен для московских водителей

Отменено право проезда по выходным дням по пяти выделенным полосам для владельцев личного транспорта. Как сообщает ТАСС, в частности, речь идет о Ленинском проспекте, а также об отрезках дорог: проспект Мира – Ярославское шоссе, Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нижегородская улица – Рязанский проспект. В столичном Департаменте транспорта говорят, что такое решение принято для того, чтобы ускорить работу общественного транспорта и сократить время прибытия экстренных служб.