Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс рассказал о своем отношении к известной фразе «Во всём виноват Чубайс»

«Если говорить всерьез, то нужно понимать, что 90-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей. В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — сказал Чубайс в эфире Российского телевидения. Глава Роснано признал, что у него высокий отрицательный рейтинг. «Я попал куда-то в район уже Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Но сложилось, значит сложилось, будем жить с этим», — добавил Чубайс.