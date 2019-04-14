Президент Украины Петр Порошенко снял с должности первого заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом он сообщил во время выступления на стадионе в Киеве. Национальное антикоррупционное бюро ранее возбудило против Семочко дело о незаконном обогащении. Затем конституционный суд Украины отменил эту статью УК, и дело против чиновника закрыли.

Петр Порошенко также сообщил, что в случае победы на президентских выборах не намерен менять глав МВД, Минобороны и МИДа. А вот, должности глав областных администраций будут ликвидированы. Их заменят префекты, а исполнительную власть передадут общинам.