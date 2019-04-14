Отец основателя Викиликс Джулиана Ассанжа просит власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину

В интервью австралийской газете Herald Sun отец Ассанжа сказал, что такой вариант устроил бы все стороны. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече членов сената с представителями МИД Австралии. Между тем, ранее австралийские власти заявили, что Джулиану Ассанжу как гражданину Австралии будет оказана консульская помощь, но никакого особого отношения к нему не будет. Основатель Викиликс был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Его выдачи требуют Соединенные Штаты.