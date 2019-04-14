Петр Порошенко выступил на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Он ждал своего соперника Владимира Зеленского, но тот на дебаты не приехал из-за опасений провокации.

Порошенко сегодня пришлось отвечать на вопросы журналистов в одиночестве, это заняло около часа. Формат пришлось изменить после того, как стало ясно, что Зеленский на стадион не приедет. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Прямой». Действующий президент, в частности, заявил, что готов провести дебаты с Зеленским завтра в вечернем эфире телеканала ICTV. Также он добавил, что будет уважать любой выбор украинского народа во втором туре выборов.

Кроме того, Порошенко ответил и на ряд вопросов по поводу положения дел в стране. Он заверил, что на Украине проведут референдум по поводу вступления в НАТО и ЕС, а заявки на членство в этих организациях планируется подать в 2023 году.

Также Порошенко заявил, что в случае переизбрания не намерен отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака и главу МИД Павла Климкина. Должности глав областных администраций, напротив, будут ликвидированы – их заменят префекты, а исполнительная власть будет переда общинам.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. В первом туре победу одержал Зеленский с перевесом почти в 15 процентов голосов.