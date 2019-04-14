Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил против установки близ Кемерова 25-метровой скульптуры святой Варвары

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил против установки в сосновом бору близ Кемерова 25-метровой скульптуры святой Варвары. Глава региона назвал недопустимыми строительные работы в природоохранной зоне.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что строительство и вырубка деревьев в парке Рудничный бор недопустимы. Там планировали установку 25-метрового монумента в честь святой Варвары – покровительницы шахтеров. Для этого предполагалось вырубить деревья. На странице кемеровского губернатора в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано виде его разговора с руководством областного центра:

Еще осенью Цивилев объявил, что стройке быть, а в декабре идею поддержали депутаты Кемерова и в мэрии города. Планировалось там и строительство 10-метрового постамента-часовни. После этого отказаться от идеи у городских властей попросили кемеровские ученые, деятели культуры, экологи, архитекторы и спортсмены.

В петиции в защиту соснового бора на сайте Change.org, которую подписали уже почти 9 тысяч человек, помимо прочего отмечается и то, что идея установки скульптуры святой Варвары в лесной чаще не имеет абсолютно никакого исторического обоснования.