Акция «Бессмертный полк» в этом году готовится под серьезным контролем местных администраций

Об этом начали сообщать из регионов за месяц до Дня Победы. В некоторых администрациях централизованно принимают заказы на изготовление транспарантов – по единому образцу. В бюджетные организации рассылают указания с маршрутами и сценариями. Между тем, сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков утверждает, что жесткой, лобовой попытки регулировать акцию, как это было несколкьо лет назад, сейчас нет.

«Я не могу сказать, что эта история стала государственной, как какая-то политическая акция, которая полностью организована государством — это не так. Государство пытается все происходящее использовать для своих целей, начиная от благотворительных, например, историй и до «Бессмертного полка». Другой вопрос — как это происходит, и как на это реагируют люди. Как было несколько лет назад — жестко управлять и диктовать – сегодня этого нет. Я не знаю, с чем это связано, но не получилось управлять таким явлением как «Бессмертный полк», потому что в нем много личного, много человеческого, той семейной истории, про которую мы все время говорим», — сказал он.

С.Лапенков напомнил, что акция «Бессмертный полк» всегда была частью городских мероприятий в рамках празднования Дня Победы, и им всегда занималась, в том числе, городская администрация. Так было и в Томске в 2012 году, где прошел первый Бессмертный полк «Мы приходим на заседание комитета «Победа», где, в том числе рассказывают о том, как «Бессмертный полк» будет организован. Акция не проходила отдельно, она остается частью городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы», — отметил он.

Однако добавил С.Лапенков, появилась тенденция, когда люди радикальных взглядов приходят на акцию с другими целями, и подобное «сумасшествие набирает обороты».

«Есть, конечно, такие, кто приносят портреты Моторолы, Сталина, Николая II — этот процент сумасшедших людей радикальных взглядов. Но это выбор людей, а не навязанное что-то сверху государством. Вокруг этого дня — 9 мая — возникает какое-то количество инициатив казенного патриотического толка, и они не связаны напрямую с Днем Победы. Это люди, а не государство, начинают как-то трансформировать в своем сознании какие-то невероятные истории. Подобное сумасшествие набирает обороты в регионах», — отметил С.Лапенков.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.