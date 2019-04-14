Z Архив новостей новости
5 23 6 2299
17:00, 14 апреля 2019

Акция «Бессмертный полк» в этом году готовится под серьезным контролем местных администраций

Об этом начали сообщать из регионов за месяц до Дня Победы. В некоторых администрациях централизованно принимают заказы на изготовление транспарантов – по единому образцу. В бюджетные организации рассылают указания с маршрутами и сценариями. Между тем, сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков утверждает, что жесткой, лобовой попытки регулировать акцию, как это было несколкьо лет назад, сейчас нет.
«Я не могу сказать, что эта история стала государственной, как какая-то политическая акция, которая полностью организована государством — это не так. Государство пытается все происходящее использовать для своих целей, начиная от благотворительных, например, историй и до «Бессмертного полка». Другой вопрос — как это происходит, и как на это реагируют люди. Как было несколько лет назад — жестко управлять и диктовать – сегодня этого нет. Я не знаю, с чем это связано, но не получилось управлять таким явлением как «Бессмертный полк», потому что в нем много личного, много человеческого, той семейной истории, про которую мы все время говорим», — сказал он.
С.Лапенков напомнил, что акция «Бессмертный полк» всегда была частью городских мероприятий в рамках празднования Дня Победы, и им всегда занималась, в том числе, городская администрация. Так было и в Томске в 2012 году, где прошел первый Бессмертный полк «Мы приходим на заседание комитета «Победа», где, в том числе рассказывают о том, как «Бессмертный полк» будет организован. Акция не проходила отдельно, она остается частью городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы», — отметил он.
Однако добавил С.Лапенков, появилась тенденция, когда люди радикальных взглядов приходят на акцию с другими целями, и подобное «сумасшествие набирает обороты».
«Есть, конечно, такие, кто приносят портреты Моторолы, Сталина, Николая II — этот процент сумасшедших людей радикальных взглядов. Но это выбор людей, а не навязанное что-то сверху государством. Вокруг этого дня — 9 мая — возникает какое-то количество инициатив казенного патриотического толка, и они не связаны напрямую с Днем Победы. Это люди, а не государство, начинают как-то трансформировать в своем сознании какие-то невероятные истории. Подобное сумасшествие набирает обороты в регионах», — отметил С.Лапенков.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 286 6 8435 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 135 6 12608 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 89 6 14625 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Новости

Владимир Зеленский не явился на дебаты на стадионе «Олимпийский», куда его приглашал Петр Порошенко Действующий президент в одиночестве выступил перед собравшимися и призвал их выбрать во втором туре настоящего лидера страны…

5 60 6 6914
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально…

5 77 6 9882 12.04
#слушать 01:45:08 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Новости

FlashNord: Депутата Госдумы Виталия Милонова, по некоторым данным, избили в Санкт-Петербурге Милонов написал заявление после того, как был избит сотрудником штрафстоянки…

5 60 6 8034
Новости

Владимир Зеленский заявил о провокации, которая готовится против него на дебатах В связи с этим кандидат в президенты Украины решил отказаться от полемики со своим соперником Петром Порошенко…

5 124 6 17040
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 271 6 37040 13.04
Kобщество, история, мнения
Новости

Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля Президент готов сделать это при условии, что время проведения мероприятия не будет совпадать с официальным временем дискуссии в эфире «Общественного телевидения»...

5 46 6 6484
Блоги

Зоя Светова журналист

Доживем до понедельника! Судья Ирина Аккуратова должна решить судьбу «театрального дела»

5 52 6 7669 09:05
Kсеребренников, политика, общество, мнения
Блоги

Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства мусорного полигона «Шиес» По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек…

5 74 6 15730 07.04
Kобщество, акции, мусор, митинги, экология, архангельск, фото, видео, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 71 6 10922 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Как появился альянс НАТО Как появился альянс НАТО 70 лет назад, в апреле 1949 года появился этот военный альянс. И, в отличие от всех остальных блоков, которые обычно существуют недолго, он сохранился по сей день…

5 77 6 12122 10:19
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 340 6 55341 12.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 252 6 41070 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 46 6 7521 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с Владимиром Зеленским Вместе с президентом на площадку прибыла вся его семья…

5 39 6 23117
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Я думаю, что у России еще очень большое будущее, потому что впереди после стрельбы из лука, собирания валежника — разрешение на лучины, на щипку лучин, на отдирание лыка для плетения лаптей…

5 35 6 108723 10.04
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3483 11:20
Блоги

Геннадий Гудков политик

Антиконституционный переворот в Подмосковье Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола…

5 108 6 233787 11.04
Kподмосковье, протесты, мусор, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Свободные люди бывают разными. Хорошими, плохими. Умными, глупыми. Но на свободе они. А мы в концлагере. Включая умных. Так вот советы умного из концлагеря ничего не стоят для свободного человека…

5 149 6 59905 11.04
#слушать 37:40 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7753892
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3984784

Сегодня в эфире