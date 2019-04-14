Два уголовных дела возбуждены в Туве после побега из СИЗО девяти заключенных

Они открыты по статьям о побеге из мест лишения свободы и посягательстве на жизнь на сотрудника полиции.

Сегодня утром двое арестованных, когда их вывели из камеры, напали на дежурного по изолятору и несколько раз ударили его ножом. Затем они открыли другие камеры и выпустили еще семерых заключенных. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет. Сбежавших заключенных разыскивают, — сообщает Интерфакс.