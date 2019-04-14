В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог. Никитин был задержан 10 апреля. Его остановили для проверки документов, потом вытащили из машины и надели наручники. Адвокат Александр Швец рассказал журналистам, что у его подзащитного была видеозапись, которая доказывает, что Никитин не сопротивлялся при задержании. Однако судья не стала смотреть видео и отказала в приобщении этих материалов к делу. Сам Никитин считает, что его преследуют за критику властей, сообщает «МБХ Медиа».