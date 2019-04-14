Чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон выиграл тысячную гонку в истории первой Формулы

Для него все сложилось удачно, чего не скажешь о Шарле Леклере и Данниле Квяте.

Квят на старте гонки попал в своеобразный сендвич между двумя Макларенами и один болид в итоге спровоцировал его на столкновение с другим. Виновным признали российского гонщика. Он был наказан проездом по пит-лейну, то есть фактически штрафом в полминуты. Ошибки команды и проблемы с двигателем вынудили его сойти с дистанции, тогда как напарник Квята по Торо Россо Александр Албон, стартовав позади всех финишировал в десятке и был признан гонщиком дня. Лидерство с первых кругов захватил Хэмилтон. Его и Валлтери Боттаса преследовал монегаск Шарль Леклер из Феррари, но из боксов ему приказали пропустить вперед первого номера Себастьяна Феттеля. В итоге Леклер остался без подиума, а Феттель проиграл обоим Феррари и финишировал третьим. Я понимаю Леклера – сказал глава Феррари Маттиа Беноттно – В следующий раз он сам может получить преимущество.

Четвертая гонка Чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 пройдет в Баку 28 апреля.