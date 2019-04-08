Российские регионы готовятся к шествиям «Бессмертных полков»

Акция, которая в своё время зародилась как неформальное движение, сейчас всё больше контролируется властями. Их кураторами нередко выступают непосредственно местные администрации.

Многими вопросами занимаются региональные власти. Это подтвердила «Эху» координатор движения в Москве Вероника Крылова. При этом она отметила, что «Бессмертный полк» не гонится за численностью участников.

Крылова напомнила, что вся информация об акции «Бессмертный полк» появится на страницах движения в социальных сетях после согласования маршрута.