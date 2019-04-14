Арестованный в Великобритании Джулиан Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если страна возобновит расследование дела об изнасиловании. При этом, как сказала британскому телеканалу Скай Ньюс адвокат основателя Викиликс, они будут добиваться гарантий со стороны Стокгольма, что впоследствии Ассанжа не передадут США.

Австралиец был задержан в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как страна перестала предоставлять ему убежище. В Великобритании против него возбуждено дело о неявке в суд. Также выдачи Ассанжа добиваются Соединенные Штаты. Там он обвиняется в разглашении секретной информации.