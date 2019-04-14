Акционеры Facebook в очередной раз предложили снять Марка Цукерберга с поста главы совета директоров компании

О соответствующем заявлении говорится на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Речь идет о том, чтобы разграничить должности гендиректора и председателя правления.

Подобные инициативы звучали и ранее. Соенью прошлого года четыре государственных фонда США, владеющие ценными бумагами Facebook, предлагали сместить Цукерберга из-за громких скандалов, в которые попала соцсеть. Впрочем, поскольку сам основатель компании имеет контроль над голосованием правления, снять его, вероятно, не получится и на этот раз.