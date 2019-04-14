Один из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве задержан полицейскими

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный отдел МВД. Поиски остальных беглецов продолжаются. Отмечается, что четверо из сбежавших были осуждены за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. Они дожидались дальнейшего этапирования к местам лишения свободы. Остальные подозреваются, в том числе, в совершении убийства и краже. При побеге один полицейских получил ранение груди. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела.