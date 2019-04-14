Ставки по депозитным вкладам крупнейших банков России за последние две недели начали понижаться

Как отмечается, это происходит на фоне уверенного повышения ставок осенью прошлого года.

Ставки по рублевым и долларовым вкладам уже скорректировали банк «Открытие», ОТП-Банк, «Альфа-банк» и «Сбербанк». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В частности, она отмечает, что «Сбербанк» досрочно прекратил прием самого дорогого вклада в линейке, и максимальная ставка по депозитам теперь не превышает 5,75% годовых. При этом такие государственные банки, как ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк пока ставки не понижают, добавляет издание. По словам опрошенных им экспертов, банки ожидают решения по снижению ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Центробанка. Сейчас она установлена на уровне 7,75% годовых. Другие собеседники газеты полагают, что сейчас частные банки ориентируются на государственные, и в случае корректировки доходности в сторону снижения частные банки последуют этому примеру. При этом уже сейчас эксперты отмечают уменьшение уровня ставок по долларовым вкладам. Они объясняют это изменением политики Федеральной резервной системы США и замедлением темпов роста мировой экономики.

По данным портала banki.ru, в начале апреля максимальная ставка по вкладам в целом по рынку слегка превышала 8,5% годовых.