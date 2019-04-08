Владимир Зеленский не явился на дебаты на стадионе «Олимпийский», куда его приглашал Петр Порошенко

Действующий президент в одиночестве выступил перед собравшимися и призвал их выбрать во втором туре настоящего лидера страны. Сам Зеленский ранее сказал, что не приедет на «Олимпийский» из-за готовящейся провокации. Его отказ вряд ли скажется на итогах второго тура выборов, – сказал «Эху» директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Карасев добавил, что отказ Зеленского от сегодняшних дебатов был вполне ожидаем.