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Эксклюзив Эха 15:00, 14 апреля 2019

Владимир Зеленский не явился на дебаты на стадионе «Олимпийский», куда его приглашал Петр Порошенко

Действующий президент в одиночестве выступил перед собравшимися и призвал их выбрать во втором туре настоящего лидера страны. Сам Зеленский ранее сказал, что не приедет на «Олимпийский» из-за готовящейся провокации. Его отказ вряд ли скажется на итогах второго тура выборов, – сказал «Эху» директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Карасев добавил, что отказ Зеленского от сегодняшних дебатов был вполне ожидаем.



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