Самая дорогая картина в мире может быть подделкой

Искусствоведы выразили сомнение в подлинности полотна Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая была продана на аукционе за 450 миллионов долларов. По данным газеты «Нью-Йорк пост», Лондонская национальная галерея скрыла от участников торгов мнение группы специалистов, которые не пришли к общему знаменателю, оценивая подлинность картины. Якобы из пяти экспертов только двое назвали ее настоящей. Как пишет газета, полотно купил саудовский принц. Ранее сообщалось, что оно пропало из музея в Объединенных Арабских Эмиратах.